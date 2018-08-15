Все отделения ВиЭс Банка закрываются

Отделения не будут работать в период с 22 августа по 12 октября. Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 14 августа, на веб-сайте львовского финансового учреждения, соответствующее решение принято в связи с его реорганизацией путем присоединения к ТАСкомбанку.

В то же время в сообщении отмечается, что вместо закрываемых отделений будут открыты новые отделения ТАСкомбанка.

В банке также пояснили, что клиентам необходимо обратиться в свое отделение или отделение ТАСкомбанка, которое будет открыто по адресу бывшего отделения ВиЭс Банка, или в любое ближайшее отделение ТАСкомбанка, если по адресу бывшего отделения ВиЭс Банка не будет открыто отделение ТАСкомбанка.

Напомним, по данным Национального банка Украины, ВиЭс Банк по состоянию на 1 июля имел 34 отделения. В конце июля финучреждение объявило о закрытии одного отделения во Львове и одного в Черновцах.

Как сообщал УРА-Информ, в начале ноября 2017 года НБУ согласовал бизнесмену Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ВиЭс Банка. Прямым покупателем выступила кипрская компания Bailican Limited. Сделка была закрыта в начале декабря 2017 года.