12:56 15.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус

В первом полугодии текущего года внешнеторговый баланс Украины сведен с дефицитом в 653 миллионов долларов.

Внешнеторговый баланс Украины ушел в минус

Это в 13 раз выше дефицита за аналогичный период предыдущего года, когда дефицит составлял 48,7 миллионов долларов. Такие данные в среду, 15 августа, на своем официальном сайте опубликовала Государственная служба статистики с

Ведомство также уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Согласно данным Государственной службы статистики, импорт товаров и услуг в Украину вырос на 13,5% - до 28,469 миллиардов долларов, а экспорт - на 11,1%, до 27,816 миллиардов долларов.

В первом полугодии баланс торговли товарами сведен с дефицитом в 2,658 миллиарда долларов, а баланс торговли услугами - с профицитом в 2,826 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат в апреле-июне текущего года реальный валовой внутренний продукт по предварительным данным увеличился на 3,6%.


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