21:15 15.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине средняя пенсия выросла почти на 36%

По состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия в Украине выросла почти на 36%.

В Украине средняя пенсия выросла почти на 36%

По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен. Это на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.

Такие данные в среду, 15 августа, представило Министерство социальной политики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пенсионном фонде Украины заверили, что выплаты по пенсиям будут профинансированы на 55,6% в августе месяце.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в текущем месяце на пенсионные затраты из государственного бюджета направлено 16,7 миллиардов гривен.

По информации Фонда все финансирование и выплата пенсий в августе проходит по графику.


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