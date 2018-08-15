20:32 15.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине каждый шестой мост аварийный, - Омелян

В Украине каждый шестой мост, который находится на балансе "Укравтодора", является аварийным.

В Украине каждый шестой мост аварийный, - Омелян

На балансе ведомства, после проведенной реформы, с 1 января 2018 года находится около шести тысяч мостов. Около тысячи из них в аварийном состоянии и еще 2,5 тысяч требуют ремонта.

Об этом в среду, 15 августа, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, это серьезный вызов перед страной, поскольку эти мосты являются в большей степени стратегическими, которые сочетают не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране, - пояснил министр, добавив, что за 2016-2017 годы капитальный ремонт был проведен более чем на 60 мостах, а на этот год уже запланировано капитально отремонтировать как минимум 45 мостов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве началась масштабная реконструкция Шулявского путепровода. Движение транспорта на этом участке дороги измениться до конца 2018 года.


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