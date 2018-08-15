В оккупированном Крыму прекратили выпуск Visa и MasterCard

Один из самых крупнейших банков России в оккупированном Крыму "Генбанк" объявил о прекращении обслуживания карт платежных систем Visa и MasterCard с 14 августа.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
Как отмечается, "Генбанк" являлся последним банком на полуострове, который выпускал карты международных платежных систем.
Соответствующие решение о прекращении операций по Visa и MasterCard было принято в связи с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков. В частности, их заменят картами "Мир" Национальной системы платежных карт (НСПК) российского Центробанка.
В настоящее время сколько карт уже перевыпущено пока остается неизвестно.
В "Генбанке" связывают решение о прекращении операций по Visa и MasterCard с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аннексированном Крыму у арестованного фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем.