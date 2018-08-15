11:15 15.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Нацбанке объяснили рост доллара с середины лета

Подорожание доллара, это сезонное явление.

В Нацбанке объяснили рост доллара с середины лета

Однако в этом году бизнес решил не ждать конца лета и начали закупать валюту уже в июле. Об этом в среду, 15 августа, в эфире одной из украинских радиостанций заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция.

Украина экспортирует зерно и вторая в мире по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте солнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка, - пояснил он, добавив, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени.

В Нацбанке также напомнили, что в 2016 году колебания начались в сентябре, в 2017 году - в августе, в этом году - в июле.

Причина проста - курс важен для бизнеса и населения. Мы видим здесь психологическое воздействие. То, что происходит, скорее всего является паникой, а сами колебания не являются признаком кризиса, - отметил Чурий.

В свою очередь отвечая на вопрос о причинах снижения курса евро, замглавы НБУ заявил, что на евро влияют совсем другие факторы. Все остальные курсы являются производными от доллара. В последнее время на рынках, которые развиваются, ситуация достаточно нестабильная. За месяц гривна девальвировала на где-то на 4%, а южно-африканская валюта девальвировала на 10%, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины на межбанковском рынке во вторник, 14 августа, продал еще 66,6 миллионов долларов. Соответствующие данные размещены на сайте Нацбанка. Согласно сообщению, был объявлен аукцион объемом до ста миллионов долларов, на который подали 46 заявок на сумму 98,1 миллионов долларов по курсу от 27,465 до 27,47 гривен за доллар.


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