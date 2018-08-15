Украина нарастила экспорт в страны ЕС

В данное время доля экспорта в страны Евросоюза составляет 42,1 процент от всего украинского экспорта.

Наибольшее количество украинских товаров было поставлено в Польшу на 1,64 млрд долларов. Однако, это лишь незначительно уступает объему продаж украинских товаров в РФ на 1,82 млрд долларов.

Среди ключевых покупателей украинских товаров из стран ЕС – Италия, Германия, Венгрия.

Вместе с тем в ряде стран, которые являются ключевыми покупателями украинских товаров, объемы экспорта несколько снизилось. Примером на 15,1% сократился экспорт в Литву, на 11,1% - в Испанию и на 1,9% - в Нидерланды.

Однако, товары экспортировались не только в страны ЕС но и в Турцию, Индию и Китай.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Сообщается, что общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов.