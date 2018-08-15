09:15 15.08.2018 | Экономика | Новости
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Турция повысила пошлины на товары из США

Турция в среду, 15 августа, резко повысила пошлины на ряд американских товаров.

Турция повысила пошлины на товары из США

Соответствующий указ сегодня утром подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщают РИА Новости такое решение было принято в ответ на санкции Соединенных Штатов Америки. Соответствующий документ уже опубликован в официальном издании Турции.

Так, согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%.

Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

Напомним, в начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Как сообщал УРА-Информ, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал бойкот американской электронике. Сообщалось, что Турция запретит импорт в страну электротехники из США в ответ на американские санкции.


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