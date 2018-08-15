Турция повысила пошлины на товары из США

Соответствующий указ сегодня утром подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщают РИА Новости такое решение было принято в ответ на санкции Соединенных Штатов Америки. Соответствующий документ уже опубликован в официальном издании Турции.

Так, согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%.

Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

Напомним, в начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Как сообщал УРА-Информ, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал бойкот американской электронике. Сообщалось, что Турция запретит импорт в страну электротехники из США в ответ на американские санкции.