США призвали Россию, перестать охотиться за кораблями в Азовском море

Об этом заявили в Государственном департаменте США.

В Госдепе отметили, что США поддерживают суверенитет Украины, и обратились к РФ с настоятельной просьбой прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.

Отметим, что на протяжении последних месяцев Россия задержала несколько десятков судов, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя.

Как сообщал "УРА-Информ", спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт поведал, что вскоре глава Российской Федерации Владимир Путин совместно с Канцлером Германии Ангелой Меркель намерены обговорить ситуацию на Востоке Украины. В частности, встреча должна состоятся в субботу, 18 августа 2018 года в Германии.