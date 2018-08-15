12:29 15.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ситуация с пенсионными выплатами сравнится в августе

В Пенсионном фонде Украины заверили, что выплаты по пенсиям будут профанированы на 55,6% в августе месяце.

Ситуация с пенсионными выплатами сравнится в августе

В пресс-службе ведомства отмечают, что в текущем месяце на пенсионные затраты из государственного бюджета направлено 16,7 млрд грн.

По информации Фонда, что все финансирование и выплата пенсий в августе проходит по графику.

Стоит добавить, что месяцем ранее возникли проблемы с выплатами пенсий. Задержка произошла из-за несвоевременной уплаты единого социального взноса, объяснили в Пенсионном фонде. Чтобы рассчитаться с пенсионерами, он взял ссуду в Госказначействе. В августе этого сделать не сможет. На счету Госказначейства осталось чуть меньше два млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам расследования, которое проводится по задержке выплат пенсий в июле, предстоит выяснить реальную причину этой ситуации. В частности нужно установить, почему Пенсионный фонд, который вовремя обратился за предоставлением денег, их не получил.


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