С первого сентября учителям повысят зарплату

Постановлением КМУ надбавка за престижность труда педагогическим работникам устанавливается в предельном размере 30% должностного оклада, но не менее 5% педагогическим работникам учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального, высшего образования, других учреждений и заведений независимо от их подчинения.

Право на установление надбавки в размере до 30% с 1 января 2018 года имеют право руководители учреждений общего среднего образования, их заместители, учителя и преподаватели учреждений профессионального и высшего образования, преподающих предметы согласно соответствующим Государственным стандартам общего среднего образования.

Как сообщал "УРА-Информ", украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%. Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев. Прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату. Речь идет о бывших бюджетниках и колхозниках.