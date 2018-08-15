12:15 15.08.2018 | Экономика | Новости
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Рубль в оккупированном Донецке обвалился сильнее, чем в России

В оккупированном Донецке курс рубля упал еще ниже, чем в России.

Рубль в оккупированном Донецке обвалился сильнее, чем в России

По состоянию на утро среды, 15 августа, в Донецке доллар продается по 70 рублей, а покупается по 65 рублей. При этом в Москве сегодня доллар продается в среднем по 68,22 рублей, а покупается по чуть более 65 рублей.

Как сказано на сайтах, так называемого, Центрального республиканского Банка и banki.ru,

Евро в Донецке продают по 79 рублей, а покупают по 75 рублей. В Москве же евро приобретают по 77,64 рублей, а продают по около 76.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 9 августа, доллар в России оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.

Согласно недавно полученным сведениям, рубль падает на фоне возросших санкционных рисков. Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 рублей, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 рублей (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года.


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