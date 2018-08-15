Россия защитила себя от прекращения ж/д и автобусного сообщения с Украиной

Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные ответные меры Украины в связи с возможным принятием такого рода решений.

Он подчеркнул, что в случае, если такие решения Украиной будут приняты, российская сторона реализует ответные меры.

Стоит добавить, что между Украиной и Россией в настоящий момент курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования "Укрзализныци", три - Молдавской железной дороги, по одному - Российской и Азербайджанской.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующег режима санкций. Отмечается, что власти Италии сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу.