Реальные зарплаты украинцев выросли на 12%

Об этом в среду, 15 августа, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. По данным ведомства, среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8377 гривен, что на 26,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Вместе с тем самые низкие зарплаты в этот период получали работники почтовой и курьерской отрасли - 4 901 гривен (58,5% к среднему уровню по экономике), а самые высокие - работники авиационного транспорта - 32 826 гривен (391,9%).

В разрезе регионов наиболее низкие зарплаты за этот период фиксировались в Черновицкой области - 6 518 гривен (77,8% к среднему уровню по экономике), самые высокие - в Донецкой области - 9 273 гривен (110,7%).

В городе Киев размер средней зарплаты составляет 12 857 гривен (153,5%).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия в Украине выросла почти на 36%. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен. Это на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.