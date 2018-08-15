Наличный доллар в среду приблизился к 27,60 гривнам

Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,59 гривен а евро можно купить по 31,54 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90 - 27,48, продажи 27,47 - 27,95 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,3333, продажи - 27,5920 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,37 - 31,27, продажи - 31,15 - 31,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9469, продажи - 31,5475 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,080, продажи - 4,050 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,712, продажи 4,210 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 14 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на шесть копеек. Наличный евро поднялся на восемь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,55 гривен, а евро можно было купить по 31,62 гривен.