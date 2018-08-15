Минфин отказался повышать ставки по долларовым ОВГЗ

Как сказано в сообщении ведомства, ставка по шестимесячным бумагам осталась на уровне 5,95%. Это позволило министерству привлечь 50,28 миллионов долларов по 16 заявкам. При этом три заявки на 2,58 миллионов долларов по ставкам до 6,5% годовых остались неудовлетворенными.

Минфин также отклонил 12 заявок на долларовые ОВГЗ с погашением через 15 и 24 месяца, по которым покупатели просили 6,2% годовых.

На аукционах по размещению гривневых ОВГЗ основной спрос был на самые короткие, четырехмесячные, бумаги.

Вместе с тем под неизменную ставку 18% Минфин привлек 1,013 миллиардов гривен, удовлетворив все 11 заявок. На аукционах по продаже годичных и 3-летних бумаг объем размещения составил всего 7,56 миллионов гривен. Если по годичным бумагам ставка осталась на уровне 17,9% годовых, то по трехлетним Минфин даже снизил ее до 16,7% с 16,85% двумя неделями ранее, отказавшись от двух небольших заявок на 11 миллионов гривен по ставкам до 17,1% годовых.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины на межбанковском рынке во вторник, 14 августа, продал еще 66,6 миллионов долларов. Соответствующие данные размещены на сайте Нацбанка. Согласно сообщению, был объявлен аукцион объемом до ста миллионов долларов, на который подали 46 заявок на сумму 98,1 миллионов долларов по курсу от 27,465 до 27,47 гривен за доллар.