Литовская компания профинансирует солнечную энергетику в Украине

По информации компании, реализацией проекта по созданию парка солнечных электростанций мощностью 35 МВт займутся входящие в группу Green Genius и Modus Energy International.

Стоит отметить, что площадка для солнечных станций будет размещена в Житомирской области, построить их планируется во втором полугодии 2019 года. Суммарно они будут вырабатывать около 45 тыс. МВт.ч электроэнергии в год.

В сфере солнечной энергетики в Украине установлены специальные закупочные тарифы, по которым электроэнергию закупает государство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области городе Токмак ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy. Она является крупнейшей в Украине. Отмечается, что мощность части введенной в работу - 11 МВт. После завершения строительства мощность будет составлять 50 МВт.