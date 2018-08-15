Лавров заявил, что дни доллара сочтены

Москва пришла к выводу, что американский доллар утрачивает статус валюты международной торговли. Такое мнение в среду, 15 августа, высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем обещаний вовсе обходиться без доллара в расчетах с Турцией от Лаврова не последовало. Министр всего лишь сказал, что использование национальных валют в торговле – это цель, которую когда-то наметили президента Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, и что аналогичная договоренность существует у России с Ираном.

Напомним, вчера президент Турция заявил, что готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Иран, Украина, а также РФ.

Эрдоган заявил, что причиной падения национальной валюты является "политический заговор" против Турции. Эрдоган считает, что экономических причин для рекордного падения лиры нет - это "буря в стакане воды". Он призвал граждан страны покупать лиру и продавать доллары.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг, 9 августа, доллар в России оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.

Согласно недавно полученным сведениям, рубль падает на фоне возросших санкционных рисков. Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 рублей, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 рублей (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года.