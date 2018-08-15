09:39 15.08.2018 | Экономика | Новости
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Цены на нефть сильно снизились

В среду 15 августа 2018 года, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent значительно упали в цене до 72,33 доллара за баррель.

Цены на нефть сильно снизились

Об этом свидетельствуют сведения из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.

В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 66,74 доллара за баррель, потеряв 0,45%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз. Такое заявление является мощным стимулирующим фактором для ученых и инженеров, работающих над созданием новых технологий.


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