Цены на нефть сильно снизились

В среду 15 августа 2018 года, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent значительно упали в цене до 72,33 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют сведения из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.
В то же время цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 66,74 доллара за баррель, потеряв 0,45%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз. Такое заявление является мощным стимулирующим фактором для ученых и инженеров, работающих над созданием новых технологий.