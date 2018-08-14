За три месяца ВВП увеличился на 3,6%

Такие данные по сравнению с аналогичным периодом 2017 года во вторник, 14 августа, опубликовала Государственная служба статистики. По данным ведомства по сравнению с первым кварталом 2018 года ВВП увеличился на 0,9%.

В ведомстве также напоминают, что данные приведены с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале текущего года немного ускорился. В первом квартале ВВП составлял 3,1%, а во втором - 3,2%. Такую оценку в пятницу утром, 20 июля, обнародовал Национальный банк Украины в июльском инфляционном отчете вечером в четверг.