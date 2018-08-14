11:33 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201234:Polishuk

В УЗ рассказали о ценах на билеты в поездах разных классов

После разделения украинских поездов на классы стоимость билета на поезд класса "комфорт" будет в два с половиной раза выше, чем на поезд, следующий по аналогичному маршруту.

В УЗ рассказали о ценах на билеты в поездах разных классов

Вместе с тем билет в "эконом" будет стоить меньше. Об этом во вторник утром, 14 августа, в эфире одной из украинских радиостанций рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.

По его словам, билеты на поезда класса "стандарт" будут стоить примерно в два раза дороже, чем в "экономе".

Есть много критериев, по которым мы устанавливаем цен, - пояснил он, отвечая на вопрос о том, как будет отличаться цена на билеты для пассажиров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. К концу лета "Укрзализныця" планирует разделить поезда на три класса, которые будут отличаться прежде всего уровнем комфорта, а также скоростью курсирования и удобством расписания.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские военные получат снайперские винтовки от канадской компании В Днепре автомобиль слетел с моста, водитель попал в больницу - ФОТО В разных городах Швеции произошли "фейерверки" из автомобилей - ФОТО На Донбассе контрольные пункты пропуска пересекли свыше 40 тыс. человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив