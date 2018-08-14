В УЗ рассказали о ценах на билеты в поездах разных классов

После разделения украинских поездов на классы стоимость билета на поезд класса "комфорт" будет в два с половиной раза выше, чем на поезд, следующий по аналогичному маршруту.
Вместе с тем билет в "эконом" будет стоить меньше. Об этом во вторник утром, 14 августа, в эфире одной из украинских радиостанций рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.
По его словам, билеты на поезда класса "стандарт" будут стоить примерно в два раза дороже, чем в "экономе".
Есть много критериев, по которым мы устанавливаем цен, - пояснил он, отвечая на вопрос о том, как будет отличаться цена на билеты для пассажиров.
Напомним, как сообщал УРА-Информ. К концу лета "Укрзализныця" планирует разделить поезда на три класса, которые будут отличаться прежде всего уровнем комфорта, а также скоростью курсирования и удобством расписания.