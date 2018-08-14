В Украине за месяц производство авто упало на 57%

По данным эксперты производство сократилось на 57%. Всего в прошлом месяце было выпущено 221 единицу автотранспорта. Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателя текущего года.

Формирование такого негативного тренда произошло из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар", который остался единственным работающим в этом году предприятием легкового сегмента отечественного автопрома.

За месяц в Соломоново было собрано всего 150 автомобилей, что вдвое меньше, чем годом ранее и почти в 4 раза меньше его июньского объема выпуска.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего пять единиц, в 10 раз меньше результата годичной давности.

Производители автобусов за месяц выпустили 66 машин, что на восемь штук больше чем в июле 2017 года и в то же время на 11 штук меньше июньского отчета.

Всего с начала года в Украине было произведено 4074 единиц автотранспортных средств или на 1,4% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный концерн Укроборонпром по результатам прошлого года опустился в рейтинге мировых производителей оружия. На сегодняшний день Украина оказалась на 72 месте, тогда как в прошлом году была на 62. Такие данные размещены на сайте профильного издания Defense News.