12:34 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине продолжает дорожать мясо

В Украине за полгода мясо подорожало более чем на 20%.

В Украине продолжает дорожать мясо

Такие данные Государственной службы статистики.

К концу года эксперты прогнозируют подорожание мяса, в частности свинины, еще на 10%. На это повлияла стоимость кормов, большая часть которых - это зерновые.

Между тем свинины в Украине становится меньше. Отечественные предприятия сократили производство традиционного для украинцев мяса. За последние годы импорт этого вида мяса вырос в шесть раз.

Как сообщал "УРА-Информ", на сегодняшний день цены на все виды мясной продукции в стране подорожали как минимум на 3 процента. Об этом свидетельствуют данные Госстата. В Украине снова поднялись цены на мясо - ФОТО Согласно опубликованной информации, только мясо курицы в Украине продолжает сохранять ценовой баланс на уровне 88 гривен за 1 килограмм. Однако, цены на другие мясные продукты существенно поднялись.


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