В Украине отключат карточки одного из крупнейших банков

Также банк уточняет, что карточками не удастся:

- рассчитаться через платежный терминал за товары и услуги;

- снять наличные в банкомате;

- перечислить средства на другую карту;

- воспользоваться в системе интернет-банкинге My Alfa-Bank и в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Также сразу два дня — 21 и 22 августа — клиенты Альфы не смогут устанавливать и менять PIN-коды на своем пластике.

Все это людям предлагают сделать до оговоренных дат или после них.

Как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 14 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне: Нацбанк на вторник немного опустил курс гривны 100 долл - 2734,4448 грн; 100 евро - 3118,0874 грн; При этом регулятор установил на 14 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: Золото - 1058.841422; Серебро - 13.516848; Платина - 727.931505; Палладий - 800.900478.