14:50 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине могут признать биткоин

Украинские финансовые регуляторы планируют признать криптовалюты финансовыми инструментами такими как акции, облигации, вексели и тому подобное.

В Украине могут признать биткоин

Об этом в интервью УНН рассказал глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

“Криптоединицы — это, скорее всего, финансовые инструменты, они не являются средством платежа. Они являются средством учета и накопления. Это больше похоже на акцию, облигацию, вексель. Мы планируем законодательно признать криптовалюту финансовым активом и позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты”, — сообщил Хромаев.

Как отметил он, такой позиции по криптовалютам придерживаются не только в Украине — Швейцария, Мальта, Гибралтар и другие страны Европы становятся на путь законодательного признания и внедрения регуляторной базы по криптовалютам.

Как сообщал "УРА-Информ", в то время как цена биткоина взлетает до небес, некоторые финансовые эксперты и аналитики в киберсфере начинают опасаться, что цифровая криптовалюта отлично подходит странам вроде России, стремящимся увернуться от американских санкций", - пишет журналист BuzzFeed Отиллия Стедман. В частности, финансист Уильям Браудер намерен заявить об этом в Хельсинкской комиссии США, которая мониторит политику в области безопасности и прав человека в Европе. В комментарии BuzzFeed Браудер отметил: "Эти криптовалюты - божий дар преступникам и диктаторам, которые хотят обезопасить свои деньги".


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