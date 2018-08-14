В Украине меняются требования к производству коньяка

Соответствующие нововведения зарегистрированы Министерством юстиции в новых "Правилах производства коньяков Украины", пишет Экономическая правда.

Новые правила означают, что производители ординарных коньяков Украины в момент изготовления напитка ежегодно будут увеличивать долю коньячных спиртов отечественного происхождения.

Так удел отечественных коньячных спиртов при производстве коньяков Украины с 2019 года должен составлять 15%, в 2020 году — 20%, в 2021 году — 25%, в 2022 году — 30%, в 2023 году — 40%, в 2024 году — 50%, в 2025 году — 60%, в 2026 году — 70%, в 2027 году — 85%.

Раньше для изготовления ординарных коньяков Украины часть производителей использовала иностранный коньячный спирт и дотировала иностранных производителей сырья, — цитирует корпорация «Укрвинпром» генерального директора Владимира Кучеренко.

По его словам, ввод в действие новых правил увеличит площади под виноградники. В результате повысится уровень социального значения отрасли и рост количества отчислений в бюджеты различных уровней.

Как сообщал "УРА-Информ", в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк действительно были повышены: на 20% - с 105,80 гривен до 126,96 гривен за 1 литр 100% спирта.