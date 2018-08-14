13:55 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В сентябре в Украине подорожает виноград

В сентябре виноград в Украине подорожает примерно на 15 гривен в связи с импортом товара из других стран.

В сентябре в Украине подорожает виноград

Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, цены на большинство фруктов в Украине в этом году ниже, чем в прошлом. Это связано с тем, что в этом сезоне наблюдается более благоприятные погодные условия для роста урожая: высокая температура воздуха, меняется дождями. Большой урожай - это всегда снижение цены на сезонные фрукты и овощи. Определенные колебания могут касаться винограда: например, если в Одесской области в течение недели дожди и урожай не будет собираться - цена может подскочить примерно на 20%. Но подорожание этого фрукта не планируется до конца августа.

По словам Дорошенко, уже в сентябре на прилавках украинских супермаркетов появится импортные сорта винограда.

Как сообщал "УРА-Информ", белый столовый виноград украинского производства по сравнению с прошлым годом подешевел вдвое. Так в прошлом году в конце июля цены составляли 65 грн/кг, то сейчас они находятся на уровне 35 грн, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса. Снижению цен способствовали погодные условия, которые дали фермерам возможность собрать высокий урожай. Как следствие - рынок пресытился продуктом и цены упали.


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