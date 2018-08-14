В России разрешили строительство Северного потока

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, было получено разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальных водах России от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ. Длина этого участка составляет около 114 км.

"Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование", - проинформировали в компании.

До этого также было получено разрешение от российского министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал "УРА-Информ", компания Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" по маршруту, который не сможет заблокировать Дания. Представители компании уже передали заявку и отчет Оценки воздействия на окружающую среду в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.