19:16 14.08.2018 | Экономика | Новости
100201304:roman_z

В России разрешили строительство Северного потока

Проектная компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения для строительства "Северного потока-2" на территории России.

В России разрешили строительство Северного потока

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, было получено разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальных водах России от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ. Длина этого участка составляет около 114 км.

"Работы по практической реализации проекта будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование", - проинформировали в компании.

До этого также было получено разрешение от российского министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщал "УРА-Информ", компания Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" по маршруту, который не сможет заблокировать Дания. Представители компании уже передали заявку и отчет Оценки воздействия на окружающую среду в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.


Поделиться
Читайте также:
 
Прокурор завершил допрос свидетелей по делу Манафорта Меркель и Путин обсудят Украину, Сирию и санкции UEFA представил номинантов на лучший гол сезона - ВИДЕО АМКУ завел дело на Укртрансгаз
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив