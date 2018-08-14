Украинские военные получат снайперские винтовки от канадской компании

Об этом в интервью UATV рассказал владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд.

Согласно его словам, большинство граждан Канады имеют украинское происхождение. Вместе с тем глава компании считает, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает похожие инициативы по защите потребностей своей родины.

"Оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года", - отметил Спагруд.

Напоследок владелец компании добавил, что украинская армия получит винтовки LRT-3. Кроме того, PGW Defence гарантировала послепродажное обслуживание оружия и пообещала обучить солдат пользоваться своим изделием.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем.