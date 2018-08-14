09:59 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине необходимо сократить расходы бюджета - Fitch

Украине не решила два важных вопроса, прописанных в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Украине необходимо сократить расходы бюджета - Fitch

Речь идет о потенциальных изменениях в госбюджет-2018 и корректировке тарифов на газ для населения. Об этом сказано в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch Ratings, распространенном во вторник, 14 августа.

При этом в агентстве напомнили, что во втором квартале 2018 года показатели доходности госбюджета улучшились, но, вероятно, понадобится пересмотр уровня затрат для достижения целевого показателя дефицита.

В частности, Fitch отмечает, что в июле украинское правительство еще на месяц оставил неизменными цены на газ для населения, и на данный момент переговоры с МВФ относительно формулы тарифов все еще продолжаются.

При этом в дальнейшем "возможны осложнения в переговорах по политическим соображениям", учитывая, что приближаются отопительный сезон и предстоящие в 2019 году выборы, - подчеркивает Fitch.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября.

Во время визита она обсудит последующие шаги, "включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечения развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста".


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