Турция будет бойкотировать электронику из США, - Эрдоган

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за санкций со стороны США начнет бойкот американской электроники.
Об этом он заявил во время выступления на симпозиуме перед собственной "Партией справедливости и развития".
По словам президента Турции, по этому вопросу уже работает казначейство и Министерство финансов и все связанные с ними учреждения, чтобы внимательно следить за процессом введения санкций.
Кроме того, Эрдоган считает, что для преодоления кризиса Турция будет поощрять всех инвесторов, которые продолжают вкладывать средства в экономику его страны.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять с июня таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США.