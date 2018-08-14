Турция будет бойкотировать электронику из США, - Эрдоган

Об этом он заявил во время выступления на симпозиуме перед собственной "Партией справедливости и развития".

По словам президента Турции, по этому вопросу уже работает казначейство и Министерство финансов и все связанные с ними учреждения, чтобы внимательно следить за процессом введения санкций.

Кроме того, Эрдоган считает, что для преодоления кризиса Турция будет поощрять всех инвесторов, которые продолжают вкладывать средства в экономику его страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять с июня таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США.