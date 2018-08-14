07:59 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Российская Госдума заблокировала использование украинских лицензий на пользование недрами в аннексированном Крыму

В России во вторник, 14 августа, начал действовать закон, который запрещает в аннексированом Крыму украинские лицензии на пользование недрами.

Российская Госдума заблокировала использование украинских лицензий на пользование недрами в аннексированном Крыму

Документ вводит новый порядок их регистрации. Как сообщает российское агентство ТАСС, которое опубликовало документацию Государственной думы Российской Федерации, право пользования участками недр, расположенных в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению российского правительства, которое будет принято после аукциона.

При этом, лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и другими официальными органами Украины в оккупации Россией Крыма будут считаться недействительными.

Таким образом, отныне правительство России будет принимать решение о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий, - говорится в документе.

Напомним, Украина вчера подала еще один иск против России в ЕСПЧ.

Как сообщал УРА-Информ, министр юстиции Украины Павел Петренко рассчитывает, что Европейский суд по правам человека начнет рассматривать иски Киева против России из-за Крыма и Донбасса в конце этого года или в начале следующего.


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