11:15 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Парламенту предлагают снять ввозные пошлины с иностранной брендовой одежды

Верховной Раде Украины предлагают временно снять ввозные пошлины с иностранной брендовой одежды

Парламенту предлагают снять ввозные пошлины с иностранной брендовой одежды

В парламенте во вторник, 14 августа, зарегистрирован проект закона № 9018 о внесении изменений в статью 397 Таможенного кодекса Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно удешевления одежды. Как сказано в пояснительной записке к документу, опубликованном на сайт ВРУ, его целью является упрощение процедуры ввоза и вывоза с таможенной территории Украины брендовой одежды для свободного обращения, а также удешевления стоимости одежды импортного производства.

Кроме того, проектом закона предусмотрено снижение стоимости импортного сырья и увеличение за счет этого производства товаров с добавленной стоимостью и как результат удешевления конечной стоимости готовой текстильной продукции отечественного производства.

Напомним, в настоящее время действуют достаточно осложненные таможенные процедуры по ввозу для свободного обращения импортной брендовой одежды в Украине или вывоз брендовой одежды украинских производителей для свободного обращения за границу. Законопроектом предлагается снизить льготные ставки пошлины на текстильные материалы и текстильные изделия. Также предлагается, брендовую одежду, которая импортируется в Украину или экспортируется из Украины для свободного обращения, внести в перечень товаров, к которым не применяются меры, связанные с приостановлением таможенного оформления, - подчеркнули авторы законопроекта.

Как сообщал УРА-Информ, налоговый комитет парламента предлагает одинаковые ставки на ввоз автомобилей как для "евроблях", так и для официальных дилеров.


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