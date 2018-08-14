10:32 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ во вторник продаст на аукционе сто миллионов долларов

Национальный банк Украины во вторник, 14 августа, объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов

НБУ во вторник продаст на аукционе сто миллионов долларов

Как сказано веб-сайте регулятора, конкурентные заявки принимаются до 11 часов утра по киевскому времени.

Во время предыдущего аукциона, который состоялся 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму 50 миллионов долларов. Всего на аукцион в этот день была подана 41 заявка на общую сумму 75,5 миллионов долларов по курсу от 27,04 гривен за доллар до 27,095 гривен за доллар.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 гривен за доллар

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 14 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2734,4448 грн;

100 евро - 3118,0874 грн.


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