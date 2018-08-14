НБУ отозвал банковскую лицензию ДиВи Банка

Соответствующее решениями сегодня приняло правления регулятора. Как сказано в пресс-релизе НБУ, этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

Регулятор напоминает, что ДиВи Банк стал пятым банком, который принял такое решение.

До этого по аналогичной процедурой НБУ уже отозвал лицензии у КБ "Финансовый партнер", Апекс-Банка, Промышленно-финансового банка и Кредит Оптима Банка.

Напомним, процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

Как сообщал УРА-Информ, ДиВи Банк по размеру активов на 1 июля этого года занимал последнее 83 место среди всех банков Украины - 105,84 миллионов гривен, хотя месяцем ранее их размер составлял 216,23 миллионов гривен, а на начало года - 358,84 миллионов гривен.