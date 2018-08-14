Нацбанк продал на аукционе еще более 66 миллионов долларов

Соответствующие данные размещены на сайте Нацбанка. Согласно сообщению, был объявлен аукцион объемом до ста миллионов долларов, на который подали 46 заявок на сумму 98,1 миллионов долларов по курсу от 27,465 до 27,47 гривен за доллар.

В итоге НБУ продал 66,6 миллионов долларов, удовлетворив 22 заявки.

Также сообщается, что курс отсечения был установлен на уровне 27,46 гривен за доллар, а средневзвешенный курс по итогам торгов составил 27,4619 гривен за доллар.

Напомним, на прошлом аукционе, который состоялся 3 августа, Национальный банк Украины продал 50 млн долларов для поддержки курса гривны.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины сегодня утром объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов. Как сказано веб-сайте регулятора, конкурентные заявки принимались до 11 часов утра по киевскому времени.