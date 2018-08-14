13:32 14.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201264:Polishuk

Нацбанк продал на аукционе еще более 66 миллионов долларов

Национальный банк Украины на межбанковском рынке во вторник, 14 августа, продал еще 66,6 миллионов долларов.

Нацбанк продал на аукционе еще более 66 миллионов долларов

Соответствующие данные размещены на сайте Нацбанка. Согласно сообщению, был объявлен аукцион объемом до ста миллионов долларов, на который подали 46 заявок на сумму 98,1 миллионов долларов по курсу от 27,465 до 27,47 гривен за доллар.

В итоге НБУ продал 66,6 миллионов долларов, удовлетворив 22 заявки.

Также сообщается, что курс отсечения был установлен на уровне 27,46 гривен за доллар, а средневзвешенный курс по итогам торгов составил 27,4619 гривен за доллар.

Напомним, на прошлом аукционе, который состоялся 3 августа, Национальный банк Украины продал 50 млн долларов для поддержки курса гривны.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины сегодня утром объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов. Как сказано веб-сайте регулятора, конкурентные заявки принимались до 11 часов утра по киевскому времени.


Поделиться
Читайте также:
 
Во время праздников охрану границы усилят - МВД Трамп подвергает риску безопасность Америки и толкает Турцию в объятия Путина Меркель собирается отправится с рабочим визитом в Грузию В Харьковской области на предприятии ГФС обнаружила безакцизные сигареты
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив