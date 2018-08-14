Наличный доллар во вторник подскочил до 27,55 гривен

Наличный евро поднялся на восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,55 гривен, а евро можно купить по 31,62 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90 - 27,45, продажи 27,45 - 27,95 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,2949, продажи - 27,5548 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,55 - 31,88, продажи - 31,30 - 32,06 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0320, продажи - 31,6290 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,000, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,622, продажи 4,177 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 14 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2734,4448 грн;

100 евро - 3118,0874 грн.