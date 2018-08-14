Минфин рассказал, о чем будет говорить с миссией МВФ

Министерство финансов планирует обсудить с миссией Международного валютного фонда продолжения сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года. Об этом рассказали во вторник утром, 14 августа, в пресс-службе украинского финансового ведомства.

При этом исполняющий обязанности министр Оксана Макарова отметила, что ее ведомство заинтересовано обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 для обеспечения стабильности и предсказуемости развития Украины для граждан, национального бизнеса и внешних инвесторов.

Положительные результаты, над достижением которых Министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволит не только пополнить резервы НБУ, но и откроет путь к привлечению финансирования государственного бюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка и макрофинансовой помощи ЕС, - добавила министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-служба МВФ.