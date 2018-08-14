07:45 14.08.2018 | Экономика | Новости
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Мадуро заявил о готовности начать денежную реформу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его страна полностью готова к экономической реформе.

Мадуро заявил о готовности начать денежную реформу

Он планирует начать реформу 20 августа. Как заявил глава государства в понедельник вечером, 13 августа, в эфире государственного телевидения, страна уже подготовлена в техническом, политическом, институциональном, а также финансовом отношении, чтобы начать новый денежный курс.

Я прошу поддержки всей страны. Объявляю 20 августа нерабочим днем, - заявил Мадуро, добавив, что его страна движется “к нормализации, к стране с ощутимой стабильностью с планом восстановления, роста и экономического процветания.

Мы работаем над программой восстановления, мы демонтируем ту порочную систему, которую мы установили из-за экономической войны, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Николас Мадуро объявил проведении в стране 20 августа деноминацию. Она будет проведена в соотношении 100 000 боливаров к одному. При этом ранее планировалось "убрать" всего три нуля.


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