08:23 14.08.2018 | Политика | Новости
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Китай раскритиковал военный бюджет США

МИД КНР выступило с критикой в Пекине в связи с упоминанием Китая в негативном плане в подписанном накануне президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год.

Китай раскритиковал военный бюджет США

Как говорится в заявлении представителя МИД КНР Лу Кана, китайская власть многократно доводила до США свою позицию и делала серьезные представления по этому вопросу.

Также правительство Китая обратилось к США с прозьбой, отказаться от идей времен холодной войны и дать правильную оценку китайско-американским отношениям.

Стоит отметить, что в принятом оборонном бюджете США упоминаются китайские компании ZTE и Huawei Technologies. Однако, по оценкам американской стороны, могут обходить механизм контроля над иностранными инвестициями и получают доступ к современным технологиям, имеющим двойное назначение.

Кроме того, в бюджете упоминается вопрос об усилении обороноспособности Тайваня в свете американского участия в этом процессе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственные банки и банки с государственной долей занимают более 50% банковского рынка Украины. На их капитализацию за все годы независимости государство направило около 250 миллиардов гривен.


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