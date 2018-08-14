Как говорится в заявлении представителя МИД КНР Лу Кана, китайская власть многократно доводила до США свою позицию и делала серьезные представления по этому вопросу.

Также правительство Китая обратилось к США с прозьбой, отказаться от идей времен холодной войны и дать правильную оценку китайско-американским отношениям.

Стоит отметить, что в принятом оборонном бюджете США упоминаются китайские компании ZTE и Huawei Technologies. Однако, по оценкам американской стороны, могут обходить механизм контроля над иностранными инвестициями и получают доступ к современным технологиям, имеющим двойное назначение.

Кроме того, в бюджете упоминается вопрос об усилении обороноспособности Тайваня в свете американского участия в этом процессе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственные банки и банки с государственной долей занимают более 50% банковского рынка Украины. На их капитализацию за все годы независимости государство направило около 250 миллиардов гривен.