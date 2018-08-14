ГФС проверит 235 предприятий на предмет контрабанды леса

Только в августе ведомство планирует проверить 60 субъектов хозяйствования. Как заявил во вторник, 14 августа, исполняющий обязанности главы ведомства Евгения Бамбизова, для проведения комплексной проверки таких экспортеров в план-график включены 235 субъектов хозяйствования.

В плановом порядке в текущем году уже проверено 102 субъекта. Еще 133 будут проверены до конца года, из которых в августе - 60 налогоплательщиков, - сообщил Бамбизов, добавив, что среди предприятий-экспортеров, которых служба проверит до конца этого года, 22 находятся в подчинении Гослесагентства.

По данным информационных баз данных ГФС сформировала перечень экспортеров древесины. На протяжении 2017 года - первого полугодия 2018 года экспорт древесины осуществляли почти 9 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 3,4 тыс. - юридические лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце июля Кабинет министров Украины на заседании принял решение о создании рабочей группы для аудита государственных предприятий лесного хозяйства.