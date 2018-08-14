Финский миллионер потерял более 5500 биткоинов

Об этом сообщает Bangkok Post.

Как отмечается, в данное время уже арестованы подозреваемые лица в преступлении. Среди задержанных оказался тайский киноактер.

По словам полицейских, группа тайцев еще в июне 2017 года предложила Сааримаа инвестировать в некоторые тайские акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin. Монета должна была использоваться для нужд казино. Мошенники даже привезли бизнесмена в казино для того, чтобы продемонстрировать реальность своих обещаний. После этого Сааримаа перечислил злоумышленникам 5564 биткоина.

"Всего было получено около 24 млн долларов", - рассказали в полиции.

К слову, преступная группа состояла из девяти человек, включая известного тайского актера Джиратписита Джаравиджит и двух его братьев и сестер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за последние 18 месяцев в мире появилось более 1000 видов виртуальной валюты, но большинство из них попросту разорились.