14:44 14.08.2018 | Экономика | Новости
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Финский миллионер потерял более 5500 биткоинов

Бизнесмен Аарни Отава Сааримаа из Финляндии инвестировал более 5 500 биткоинов в несколько проектов в Таиланде, но, как оказалось, деньги были получены мошенниками.

Финский миллионер потерял более 5500 биткоинов

Об этом сообщает Bangkok Post.

Как отмечается, в данное время уже арестованы подозреваемые лица в преступлении. Среди задержанных оказался тайский киноактер.

По словам полицейских, группа тайцев еще в июне 2017 года предложила Сааримаа инвестировать в некоторые тайские акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin. Монета должна была использоваться для нужд казино. Мошенники даже привезли бизнесмена в казино для того, чтобы продемонстрировать реальность своих обещаний. После этого Сааримаа перечислил злоумышленникам 5564 биткоина.

"Всего было получено около 24 млн долларов", - рассказали в полиции.

К слову, преступная группа состояла из девяти человек, включая известного тайского актера Джиратписита Джаравиджит и двух его братьев и сестер. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за последние 18 месяцев в мире появилось более 1000 видов виртуальной валюты, но большинство из них попросту разорились.


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