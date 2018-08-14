Еврокомиссар требует от Германии увеличить бюджет ЕС

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер потребовал от Федерального правительства Германии увеличить бюджет Евросоюза.
Об этом он рассказал интервью изданию Der Tagesspiegel.
По мнению чиновника, позиция главы Минфина ФРГ относительно бюджета Европейского союза противоречит договоренностям правящей в стране коалиции.
Вместе с тем, Берлин требует требует справедливого распределения бремени среди всех членов Евросоюза и настаивает на том, чтобы в период с 2021 года по 2027 год бюджет ЕС был установлен на уровне в 1% ВВП.
Однако, Эттингер настаивает на процентном соотношении 1,1% ВВП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", МИД КНР выступило с критикой в Пекине в связи с упоминанием Китая в негативном плане в подписанном накануне президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год. Китайская власть многократно доводила до США свою позицию и делала серьезные представления по этому вопросу.