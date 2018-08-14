Еврокомиссар требует от Германии увеличить бюджет ЕС

Об этом он рассказал интервью изданию Der Tagesspiegel.

По мнению чиновника, позиция главы Минфина ФРГ относительно бюджета Европейского союза противоречит договоренностям правящей в стране коалиции.

Вместе с тем, Берлин требует требует справедливого распределения бремени среди всех членов Евросоюза и настаивает на том, чтобы в период с 2021 года по 2027 год бюджет ЕС был установлен на уровне в 1% ВВП.

Однако, Эттингер настаивает на процентном соотношении 1,1% ВВП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", МИД КНР выступило с критикой в Пекине в связи с упоминанием Китая в негативном плане в подписанном накануне президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год. Китайская власть многократно доводила до США свою позицию и делала серьезные представления по этому вопросу.