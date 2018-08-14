09:34 14.08.2018 | Политика | Новости
100201227:nastya

Еврокомиссар требует от Германии увеличить бюджет ЕС

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер потребовал от Федерального правительства Германии увеличить бюджет Евросоюза.

Еврокомиссар требует от Германии увеличить бюджет ЕС

Об этом он рассказал интервью изданию Der Tagesspiegel.

По мнению чиновника, позиция главы Минфина ФРГ относительно бюджета Европейского союза противоречит договоренностям правящей в стране коалиции.

Вместе с тем, Берлин требует требует справедливого распределения бремени среди всех членов Евросоюза и настаивает на том, чтобы в период с 2021 года по 2027 год бюджет ЕС был установлен на уровне в 1% ВВП.

Однако, Эттингер настаивает на процентном соотношении 1,1% ВВП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", МИД КНР выступило с критикой в Пекине в связи с упоминанием Китая в негативном плане в подписанном накануне президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год. Китайская власть многократно доводила до США свою позицию и делала серьезные представления по этому вопросу.


Поделиться
Читайте также:
 
Украине необходимо сократить расходы бюджета - Fitch В Мексике произошло столкновение двух легковушек, погибли семь человек Из-за мощного тайфуна в Китае эвакуировано около десятка городов Литва строит возле российской границы авиаполигон по стандартам НАТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив