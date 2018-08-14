ЕС предоставил Украине 15,5 млн гривен на одну из реформ

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Как отмечается, соответствующий транш выделен на основании достигнутых в 2017 году результатов. Так, 15,5 млн евро являются частью 90 млн, которые составляют обязательства ЕС по поддержке данной реформы.

Добавим, что европейская программа предусматривает программу помощи в размере 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн евро на техническую помощь, которая используется для предоставления консультативных услуг государственным органам.

В этом году от правительства Украины ожидается выполнение ряда задач для успешного и устойчивого продолжения реформы государственного управления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса предложил заложить еще 70 млн долларов для помощи Украине по реформированию оборонных и административных институций. Сообщается, Конгресс принял собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где на летальное оружие в Украине будет выделено 250 млн долларов.