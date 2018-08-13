15:56 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201182:roman_z

В Украине избыток экономистов и юристов

Почти половина всех безработных украинцев имеют высшее образование.

В Украине избыток экономистов и юристов

Такие данные приводят в Государственной службе занятости. И добавляют - сейчас в Украине наблюдается трудовой дисбаланс.

Количество вакансий в Украине за первые полгода превышает полмиллиона.

На конец первого полугодия 2018 года Госслужба занятости зарегистрировала в Украине почти 304 тысяч безработных. Больше всего их в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Что касается вакансий, то сегодня их в службе занятости насчитывается 82 тысячи. В Украине избыток людей с образованием экономистов и юристов.

На 3000 вакансий экономистов в среднем 5000 желающих, - отмечает Валерий Ярошенко - представитель Государственной службы занятости. А в таких крупных городах, как Киев, Одесса и Харьков, среди незанятых украинцев - до 90% тех, у кого есть вышка. Также Ярошенко говорит о трудовом дисбаланс, поскольку сегодня рынок наиболее нуждается не экономистов и юристов, а электросварщиков, слесарей, токарей, пекарей. Также нужны работники сферы услуг: водители, повара, официанты, охранники, медсестры, работники сельского хозяйства. Эксперт подчеркивает, что низкие зарплаты, которые предлагают работодатели, - у медсестер, продавцов, водителей и швей.

Как сообщал "УРА-Информ", в Международном рейтинговом агенстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в пресс-релизе агентства, размещенного на официальном сайте. Там отмечается, что программа расширенного финансирования от Фонда является ключом к сохранению международных резервов при растущих платежах по государственному долгу.


Поделиться
Читайте также:
 
Столицу Румынии охватят новые массовые беспорядки Экономика Украины держится на поддержке МВФ В Таджикистане разбился вертолет Стало известно, сколько будет стоить ПриватБанк в 2022 году
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив