В Украине избыток экономистов и юристов

Такие данные приводят в Государственной службе занятости. И добавляют - сейчас в Украине наблюдается трудовой дисбаланс.

Количество вакансий в Украине за первые полгода превышает полмиллиона.

На конец первого полугодия 2018 года Госслужба занятости зарегистрировала в Украине почти 304 тысяч безработных. Больше всего их в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Что касается вакансий, то сегодня их в службе занятости насчитывается 82 тысячи. В Украине избыток людей с образованием экономистов и юристов.

На 3000 вакансий экономистов в среднем 5000 желающих, - отмечает Валерий Ярошенко - представитель Государственной службы занятости. А в таких крупных городах, как Киев, Одесса и Харьков, среди незанятых украинцев - до 90% тех, у кого есть вышка. Также Ярошенко говорит о трудовом дисбаланс, поскольку сегодня рынок наиболее нуждается не экономистов и юристов, а электросварщиков, слесарей, токарей, пекарей. Также нужны работники сферы услуг: водители, повара, официанты, охранники, медсестры, работники сельского хозяйства. Эксперт подчеркивает, что низкие зарплаты, которые предлагают работодатели, - у медсестер, продавцов, водителей и швей.

Как сообщал "УРА-Информ", в Международном рейтинговом агенстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в пресс-релизе агентства, размещенного на официальном сайте. Там отмечается, что программа расширенного финансирования от Фонда является ключом к сохранению международных резервов при растущих платежах по государственному долгу.