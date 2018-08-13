"Укроборонпром" обновил основной танк для армии - ВИДЕО

Главная особенность этой машины - способность стрелять высокоточными управляемыми ракетами "Комбат". Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Производитель утверждает, что Т-72АМТ благодаря использованию высокоточного оружия способен уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров. Это вдвое дальше, чем в Т-72А. При этом ракета "Комбат" может пробивать броню толщиной 750 мм, против нее не работает динамическая защита противника.

Т-72АМТ получил также элементы динамической защиты нового поколения и противокумулятивные решетки. Такое сочетание оказалось одним из самых эффективных во время боев в Донбассе и, соответственно, его внедрили в производство.

Новый танк получил приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел. Машина оборудована двумя цифровыми радиостанциями с защищенными каналами связи, а также современными спутниковыми средствами навигации и камерой заднего вида.

Как сообщал "УРА-Информ", в военном параде в День Независимости Украины будет участвовать 250 единиц техники.