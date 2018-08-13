10:32 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские банки сократили долг перед регулятором

Объем задолженности банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования немного сократился.

Украинские банки сократили долг перед регулятором

По состоянию на 1 августа сокращение составило 0,1% или 58,58 миллиардов гривен. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 13 августа, на официальном сайте регулятора, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 14,7%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 8% в июле и на 2,1% с начала года - до 68,574 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины, после проведения анализа предложений банковского сообщества, принял решение смягчить требования к кредитным посредникам банков. Как сказано в сообщении НБУ, опубликованном в пятницу, 10 августа, на сайте, центробанк, в частности, разрешил банкам делегировать кредитным посредникам - физлицам–предпринимателям, имеющих в штате наемных работников, контроль за соблюдением сотрудниками кредитных посредников установленных регулятором требований о наличии у них соответствующей деловой репутации.


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