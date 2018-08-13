Украинские банки сократили долг перед регулятором

По состоянию на 1 августа сокращение составило 0,1% или 58,58 миллиардов гривен. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 13 августа, на официальном сайте регулятора, с начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 14,7%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 8% в июле и на 2,1% с начала года - до 68,574 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины, после проведения анализа предложений банковского сообщества, принял решение смягчить требования к кредитным посредникам банков. Как сказано в сообщении НБУ, опубликованном в пятницу, 10 августа, на сайте, центробанк, в частности, разрешил банкам делегировать кредитным посредникам - физлицам–предпринимателям, имеющих в штате наемных работников, контроль за соблюдением сотрудниками кредитных посредников установленных регулятором требований о наличии у них соответствующей деловой репутации.