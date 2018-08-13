Украинские аграрии уже собрали хлеба на зиму

В целом уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9,3 млн. га. Что составляет 94 процента по прогнозу сбора. Урожайность составила 34,5 ц/га, намолочено 32,2 тонн зерна нового урожая.

В разрезе культур собрано:

- озимой пшеницы 23,6 тонн с 6,2 га (97%) при урожайности 37,7 ц/га;

- яровой пшеницы - 424 тыс. Тонн с 121 тыс. га (61%) при урожайности 35,1 ц/га;

- озимого ячменя - 3,1 млн. тонн с 871 тыс. Га (99,9%) при урожайности 35,3 ц/га;

- ярового ячменя - 3,8 тонн с 1,4 га (88%) при урожайности 26,5 ц/га;

- ржи - 330 тыс. Тонн с 124 тыс. Га (84%) при урожайности 26,5 ц/га;

- овса - 239 тыс. Тонн с 102 тыс. Га (52%) при урожайности 23,5 ц/га;

- гороха - 762 тыс. Тонн с 415 тыс. Га (96%) при урожайности 18,3 ц/га.

Кроме того, намолочено 2,5 млн. тонн озимого рапса с 967 тыс. га (99%) при урожайности 26,3 ц/га и 53 тыс. тонн ярового рапса с 26 тыс. га (40%) при урожайности 20,5 ц/га.

Стоит отметить, что нашей стране на зиму необходимо около 23 млн. тонн пшеницы.

Как сообщал "УРА-Информ", Государственное агентство по закупке пшеницы Саудовской Аравии может позволить Украине экспортировать пшеницу в королевство. На данный момент Украина является основным поставщиком ячменя в Саудовскую Аравию, однако пшеницу наша страна пока не экспортировала.