10:15 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за годы независимости влила в госбанки 250 миллиардов гривен - Минфин

Государственные банки и банки с государственной долей занимают более 50% банковского рынка Украины.

Украина за годы независимости влила в госбанки 250 миллиардов гривен - Минфин

На их капитализацию за все годы независимости государство направило около 250 миллиардов гривен. Такие данные в понедельник, 13 августа, на своей официальном сайте опубликовало Министерство финансов Украины.

Ведомство также анонсировало регулярную публикацию отчетности об основных показателях деятельности госбанков, практическом внедрении ими утвержденных стратегий и работе с портфелями проблемных активов.

Данные будут публиковаться в виде квартальных и полугодовых отчетов. Формат новой отчетности будет обнародован до 1 сентября, первый расширенный отчет выйдет 1 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российский Внешэкономбанк отказался от идеи продать свой дочерний украинский Проминвестбанк. Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции. Банк перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. Скорее всего ВЭБ закроет Проминвестбанк, однако окончательное решение будет принято в ноябре.


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