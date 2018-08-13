Силуанов назвал новые санкции США "несмертельными"

Об этом в воскресенье, 12 августа а эфире телеканала Россия 1 заявил министр финансов России Антон Силуанов. При этом он заверил, что новые санкции Соединенных Штатов Америки будут "неприятным, но несмертельным" событием для российской экономики.

По его словам, экономика РФ за последние годы адаптировалась к ограничительным мерам. Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.

Напомним, глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Турцией и Ираном.

Как сообщал УРА-Информ, Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.